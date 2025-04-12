نائب وزير الخارجية الايراني يبحث مع بارزاني التعاون بين إيران وإقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن سعيد خطيب زاده، الذي يزور تركيا حالياً، اجتمع اليوم مع بارزاني، على هامش "منتدى دبلوماسية أنطاليا" ، وكانت بعض القضايا المتعلقة بالتعاون بين إيران وإقليم كردستان العراق من المحاور الرئيسية للمحادثات بين نائب الوزير الإيراني ورئيس الإقليم.

كما تبادل الطرفان الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية الهامة خلال هذا اللقاء.

يُذكر أن المنتدى الدبلوماسي الرابع في أنطاليا يُعقد حالياً في تركيا تحت عنوان "تبني الدبلوماسية في عالم متشظٍ". ويحظى هذا المنتدى برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويشارك فيه حوالي 4000 ضيف، بينهم 20 رئيس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 50 وزير خارجية، و70 وزيراً، وحوالي 60 ممثلاً عن المنظمات الدولية.

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