مساعد وزير الخارجية الإيراني يلتقي وزير الخارجية الكرواتي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في هذا اللقاء الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية، استعرض الجانبان آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات في العلاقات الثنائية بين طهران وزغرب وأكدا على توسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.



واشار مساعد وزير الخارجية الايرانية ورئيس مركز الدراسات السياسية والدولية بالوزارة " سعيد خطيب زادة" الى الإمكانات الكبيرة للتعاون بين إيران وكرواتيا، ودعا إلى زيادة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين وتعزيز العلاقات بين القطاعين العام والخاص.



وبدوره ،رحب وزير الخارجية الكرواتي بهذه المقترحات، وأكد استعداد بلاده لتطوير المشاورات والتعاون المتعدد الأطراف.



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