خطيب زاده: الزيارة المقبلة للرئيس التركي إلى طهران تحظي بأهمية خاصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الذي زار تركيا، التقى وأجرى محادثات مع نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وفي هذا اللقاء أكد خطيب زاده على أهمية العلاقات الثنائية ورغبة البلدين في توسيع العلاقات في كافة المجالات. وفي إشارة إلى انعقاد الاجتماع التاسع للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين، اعتبر خطيب زاده الزيارة المقبلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طهران مهمة. وكانت القضايا الإقليمية، وخاصة استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة وامتداد سياسته التوسعية إلى سوريا، مجالات أخرى للنقاش بين الجانبين.

ووصف خطيب زاده التعاون وتبادل وجهات النظر بين البلدين في هذا الصدد بأنه مهم، وأكد على حساسية الدول الإسلامية في هذا الصدد. وكان تبادل وجهات النظر بشأن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في عُمان موضوعاً آخر نوقش في الاجتماع بين نائبي وزيري الخارجية الإيراني والتركي.

وأشار نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز أيضا إلى أهمية علاقات بلاده مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووصف المشاورات بين البلدين حول القضايا الإقليمية بأنها مهمة، وأكد اهتمام بلاده بتطوير العلاقات بين البلدين.

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