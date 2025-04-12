مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي وزير الخارجية العراقي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش اجتماعات "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" في تركيا، حيث جرى بين الجانبين تبادل وجهات النظر وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب‌ زاده، قد أجرى في وقت سابق لقاءً مع أندرياس كراويك، مساعد وزير الخارجية النرويجي، وذلك على هامش مشاركته في النسخة الرابعة من منتدى أنطاليا الدبلوماسي، والذي يُعقد هذا العام في تركيا تحت شعار: "تحمّل مسؤولية الدبلوماسية في عالم آخذ بالتفكك".

ويُعقد هذا المنتدى بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويشهد مشاركة واسعة لنحو 4 آلاف ضيف، من بينهم 20 رئيس دولة ورئيس وزراء، وأكثر من 50 وزير خارجية، و70 وزيرًا من مجالات مختلفة، بالإضافة إلى نحو 60 ممثلًا عن منظمات دولية.

ويُعد المنتدى منصةً لتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الدولية الراهنة، حيث يبحث المشاركون من مختلف دول العالم التحديات والفرص التي تواجه الدبلوماسية العالمية.

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