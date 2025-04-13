الفريق الإيراني لكرة السلة ينضم إلى أفضل ثمانية فرق في كرة السلة في غرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في هذه المباراة التي جرت مساء أمس السبت في بيروت ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (وصل)، تمكن فريق "طبيعة" الايراني من الفوز على فريق "الحكمة" اللبناني بنتيجة 75-73 .

وجاءت نتائج الفترات الاربع للمباراة كالتالي: 25-18 و 24-23 و 12-14 و 14-18.

وسيلتقي فريق "طبيعة" مع "الرياضي" اللبناني مساء الاحد ، ويحتل حاليا المركز الثاني بـ 5 انتصارات وخسارتين.

وخسر فريق "طبيعة" في الجولة الاولى من المرحلة الثانية امام اتحاد عمان بنتيجة 69-74 وفاز في الجولة الثانية من هذه المرحلة على الدفاع الجوي العراقي 88-83.

وكان "طبيعة" قد انهى مباريات المرحلة الاولى بـ 3 انتصارات على الحكمة اللبناني 88-87 والدفاع الجوي العراقي 92-88 واتحاد عمان 79-64 ، والخسارة امام الرياضي 110-100 .

كما ضمّن "طبيعة" التاهل الى نهائيات سوبر غرب اسيا التي تقام بمشاركة 8 فرق، اثر خسارة اتحاد عمان امام الحكمة يوم السبت.

يذكر ان "الرياضي" قد توج ببطولة "وصل" للمرة الثالثة على التوالي ، اثر تحقيقه 7 انتصارات دون خسارة لغاية الان.

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