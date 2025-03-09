الفريق الايراني لكرة السلة يفوز على نظيره الاردني في بطولة "وصل" لكرة السلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن فريق "طبيعة" الإيراني فاز على اتحاد عمان بنتيجة 79-64 في المباراة التي جرت مساء السبت في صالة "ذوق مكايل" بمجمع "نهاد نوفل" الرياضي في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن المرحلة الأولى بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (وصل).

وتستضيف العاصمة اللبنانية بيروت مباريات هذه المرحلة بمشاركة "طبيعة" الايراني واتحاد عمان الاردني والرياضي بيروت - حامل اللقب- والحكمة اللبناني والدفاع الجوي العراقي.

وكان فريق "طبيعة" قد فاز على الحكمة اللبناني 88-87 وعلى الدفاع الجوي العراقي 92-88 وخسر امام الرياضي اللبناني 110-100 بعد الوقت الاضافي (تعادلا في الوقت الاصلي بنتيجة 90-90).

وتلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ضمن مجموعة واحدة، ليتوج الفريق الأعلى جمعا للنقاط بطلا عن منطقة غرب آسيا، بحيث يتأهل إلى جانبه اصحاب المركزين الثاني والثالث إلى نهائيات "وصل 8"، التي تضم ثلاثة فرق من منطقة الخليج الفارسي، وبطلا عن منطقة الجنوب وبطلا عن منطقة وسط آسيا.

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