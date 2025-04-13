ايران تدين الهجوم الإرهابي في سيستان وبلوشستان الباكستانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المتحدث باسم الخارجية وصف هذا العمل الإرهابي والمجزرة التي استهدفت أبرياء بأنها جريمة نكراء تتنافى مع جميع القيم الإسلامية والمعايير القانونية والإنسانية.

وأعرب عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، مؤكداً أن الجهات الأمنية والقضائية المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تألو جهداً في ملاحقة الجناة والمنفذين لهذا العمل الإجرامي وتقديمهم للعدالة.

وجدد بقائي إدانة جميع أشكال الإرهاب، مؤكداً على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة على المستويين الوطني والإقليمي، ومعلناً استعداد إيران لتعزيز التعاون والتنسيق في هذا المجال.