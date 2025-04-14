مدثر تيبو: الإرهاب وعملائه هم أعداء مشتركون لإيران وباكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الباكستاني لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد مدثر تيبو" :قُتل ثمانية مواطنين باكستانيين في عمل عنيف وبغيض في محافظة سيستان وبلوشستان.

وأضاف: نحن على تواصل مع السلطات الإيرانية لإجراء تحقيق سريع وتقديم مرتكبي هذا الحادث الإرهابي للعدالة.

هذا وأعرب السفير الباكستاني عن ثقته في أن طهران أعلنت عن تعاونها الكامل بهذه القضية، مؤكدا على ان الإرهاب وعملائه هم أعداء مشتركون لإيران وباكستان.

وفي هذا السياق، ادان بشدة ،يوم امس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "اسماعيل بقائي"،العمل الارهابي الذي وقع في مدينة "مهرستان" بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)، وراح ضحيته عدد من المواطنين الباكستانيين.

و اعتبر بقائي هذا العمل الارهابي وقتل الناس الابرياء، سلوكا اجراميا يتعارض وكافة المعايير الاسلامية والقوانين وحقوق الانسان.

يذكر انه قتل ما لا يقل عن 8 من المواطنين الباكستانيين كانوا يعملون في مجال صيانة السيارات، اثر الهجوم الارهابي الذي نفذته مجموعة مسلحة مجهولة، فجر السبت 12 نيسان / ابريل الجاري، في مدينة مهرستان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان.

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