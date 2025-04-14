بكين: تصريحات وزير الدفاع الأميركي ضدنا مليئة بالتحيز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها ردّت وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسمها، على ما أدلى به وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مؤخراً في مؤتمر "الأمن لأميركا الوسطى لعام 2025"، الذي عقد في مدينة بنما، وهجومه على الصين، ووصفه لها بـ"التهديد الصيني".

وكان هيغسيث قد هاجم في تصريحاته الجيش الصيني والشركات المموّلة من الصين، وأعلن أنّه يجب على الولايات المتحدة أن تكبح بشكل فعّال ما سمّاه "التهديد الصيني في نصف الكرة الغربي"، وأن تمنع "اندلاع الحرب".

وردّاًَ على تصريحات هيغسيث الهجومية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، اليوم الاثنين، في بيان إنّ هذه التصريحات "مليئة بالتحيز الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة"، وأضاف بأنها "أكاذيب ومغالطات صريحة".

وطرح المتحدث الصيني سلسلة تساؤلات وجّهها إلى الولايات المتحدة قائلاً: "من يعدّ أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فناءه الخلفي ويتبع مبدأ مونرو الجديد؟"، مضيفاً: "من يتدخل في الشؤون الداخلية لدول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؟.. ومن يستخدم عصا التعريفات الجمركية لإكراه دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؟".

وتابع: "من يُجري عمليات تنصت ومراقبة واسعة النطاق حول العالم؟ من يملك قواعد عسكرية في جميع أنحاء نصف الكرة الغربي؟ ومن يسمح بتدفق الأسلحة الصغيرة والخفيفة والذخيرة إلى منطقة السلام في أميركا اللاتينية؟"، مؤكّداً أنّ "العالم يرى ذلك بوضوح تام". في إشارة إلى أنّ الولايات المتحدة هي من تفعل كل هذا.

وأكّد المتحدث الصيني أنّ "التعاون بين الصين وأميركا اللاتينية هو تعاون بين بلدان الجنوب، ويقوم على أساس الدعم المتبادل، ولا يخضع لأي حسابات جيوسياسية".

كما أوضح أنّ الصين ومن خلال تبادلاتها مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي،" تلتزم دائماً بمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين"، وأنها "لا تسعى أبداً إلى مناطق نفوذ، ولا تستهدف أي طرف ثالث".

وفي الختام، اتهم المتحدث الصيني الولايات المتحدة بأنها تدأب دائماً على "تشويه سمعة الصين"، و"مهاجمتها وتضخيم نظرية التهديد الصيني".

كذلك اعتبر أنّ "الولايات المتحدة تحاول فقط استخدام ذلك كذريعة للسيطرة على أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"، مؤكّداً أنّ هذا الأمر "محكوم عليه بالفشل".

وزادت التوترات بين الصين والولايات المتحدة مؤخراً، في ظل زيادة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية المفروضة على الصين والتي وصلت إلى 145%. وردّت بكين عليها برفع الرسوم المفروضة على الولايات المتحدة إلى 125%.

وأكّد وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، أنّ بلاده مستعدة لحل الخلافات عبر الحوار والمفاوضات، لكن إذا أصرّت الولايات المتحدة على موقفها، فإن "الصين ستقاتل حتى النهاية".

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