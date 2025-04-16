مواجهة 101,720 هجومًا سيبرانيًا من نوع DDoS في الشتاء الماضي

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن شركة الاتصالات الأساسية، يتناول هذا التقرير الفرضيات والتعاريف الأساسية، والهجمات السيبرانية المنظمة على البنى التحتية الحيوية للبلاد، بالإضافة إلى الإحصائيات العامة، والتوعية الإحصائية، وإحصائيات تهديدات هجمات حجب الخدمة الموزعة، والإحصائيات المقارنة لهذه الهجمات.

يسعى هذا التقرير، الذي يتعلق بشتاء عام 1403، إلى تقديم تحليل شفاف للإحصائيات المتاحة حول حالة هجمات حجب الخدمة الموزعة. كما أن جميع الإحصائيات الواردة في هذا التقرير تستند إلى تحليل الهجمات التي وقعت على مدى ثلاثة أشهر.

وجاء في جزء من التقرير: "الأهداف الرئيسية لتقديم هذا التقرير هي التوعية العامة والتخصصية، وإعطاء الأمل للمتخصصين في صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتقديم تقرير عن أداء جزء صغير من جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى عموم الشعب الإيراني".

وأضاف التقرير: "تمت مواجهة 101,720 هجومًا خلال شتاء هذا العام، حيث كانت أكثر من 82.12% من هذه الهجمات تهدف إلى حرمان المواطنين من الخدمات الضرورية، وقد تم التغلب عليها بنجاح بفضل جهود المتخصصين في البلاد، مع تسجيل متوسط يومي يبلغ 1,130 هجومًا خلال شتاء 1403".

كما تم الإبلاغ عن متوسط مدة الهجمات بـ 5 دقائق و18 ثانية، حيث تم تنفيذ 47 هجومًا من كل 100 هجوم عبر شبكة الأجهزة المصابة، و11 هجومًا من كل 100 هجوم تم تنفيذها بقدرة تزيد عن 10 جيجابت في الثانية.

وفي جزء آخر من التقرير، تم تحليل إحصائيات هجمات حجب الخدمة الموزعة، حيث تم استهداف 114 وجهة بأكثر من 250 مرة، وتمت حماية أكثر من 5,215,690 وجهة.

كما أشار التقرير في تحليل مصادر الهجوم إلى أن أكثر من 57% من الهجمات تمت من 10 دول فقط. ومن الجدير بالذكر أن العديد من هذه الهجمات تمت باستخدام معدات مصابة متصلة بالشبكة، ودون علم المستخدمين الحقيقيين.

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