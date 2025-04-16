مجلس الشورى الاسلامي يوافق على انضمام إيران إلى منتدى APEC

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في جلسة عامة اليوم (الأربعاء) على الخطوط العامة والتفصيلية لمشروع قانون عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) على النحو التالي:

يحق للحكومة أن تصبح عضوًا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) كما هو موضح في النظام الأساسي المرفق ودفع رسوم العضوية ذات الصلة.

الحكومة مسؤولة عن تحديد وتغيير الجهاز التنفيذي للدولة العضو.

ملاحظة: إن الالتزام بالمبادئ 4 و77 و125 و139 من دستور الجمهورية الإسلامية إلزامي في تنفيذ هذا القانون.

ملاحظة: يتعين على الحكومة تقديم تقرير سنوي عن أداء التكاليف والالتزامات والفوائد الناجمة عن العضوية في أبيك إلى اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي.

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