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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٧:٠٤ م

جلالي: عراقجي يزور موسكو للتشاور مع المسؤولين الروس

جلالي: عراقجي يزور موسكو للتشاور مع المسؤولين الروس

قال السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ان وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور موسكو يوم غد الخميس للتشاور مع كبار المسؤولين الروس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير الايراني لدى موسكو كاظم جلالي ان وزير الخارجية عباس عراقجي واستمرارا للاتصالات على مستوى عالٍ بين ايران وروسيا، سيزور موسكو يوم غد الخميس للتشاور مع كبار المسؤولين الروس.

وكتب جلالي في منشور على منصة "اكس": ان جدول اعمال الزيارة يتضمن المضي قدما في العلاقات الثنائية والتعاون الاقليمي والتعامل الدولي.

واضاف: في خضم التطورات الدولية المهمة، فان التواصل الوثيق والمستمر والمبني على الثقة بين مسؤولي ايران وروسيا، يخدم مصالح شعبينا والسلام والاستقرار الاقليميين والدوليين.

وكان عراقجي قد ابلغ الصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع مجلس الوزراء حول زيارته الى روسيا ان هدفه يتمثل في نقل رسالة خطية من قائد الثورة الاسلامية الى القيادة الروسية، موضحا انه سيسلم هذه الرسالة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه به.

رمز الخبر 1956729

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