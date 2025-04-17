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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٣٨ م

عراقجي يصل إلى موسكو+فيديو

عراقجي يصل إلى موسكو+فيديو

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية، إلى الرئيس الروسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصل على رأس وفد إلى موسكو، لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية، إلى الرئيس الروسي.

/انتهى/

رمز الخبر 1956746
شیرین سماره

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