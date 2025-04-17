عراقجي يصل إلى موسكو+فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وصل على رأس وفد إلى موسكو، لإجراء محادثات ومشاورات مع كبار المسؤولين الروس وتسليم رسالة خطية من قائد الثورة الإسلامية، إلى الرئيس الروسي.

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