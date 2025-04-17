ليلة دامية..الاحتلال يحرق عشرات النساء وألاطفال داخل الخيام بخان يونس وجباليا وبيت لاهيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن وكالة سما الفلسطينية، أن القصف أدى إلى اشتعال النيران في الخيام واحتراق الجثامين والمصابين.

ونعت عائلة أبو الروس أبنائها الذين ارتقوا هذه الليلة في حريق الخيام وهم الشهيدة:آمنة عبدالكريم أبو الروس ، محمود أحمد أبو الروس ،ناهد زايد أبو الروس «خطاب» "أم أحمد"، الشهيدة: تحرير إبراهيم أبو الروس"أم عمر"، نور زهير أبو الروس وأشقاءه أحمد وفرح ، الشهيد الطفل أحمد نضال أبو الروس وشقيقه سيف وشقيقته آية.

وكانت خان يونس شهدت استهداف خيمة اخرى ادت لاستشهاد محمود محسن حجاب وطفله محسن .

واستشهد اثنين من المواطنين بقصف داخل بلدة القرارة شمال شرق خان يونس.

/انتهى/