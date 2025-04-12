حماس: مسؤولية إطالة أمد الحرب على عاتق نتنياهو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت الحركة في بيان اليوم السبت، أن "تصاعد الدعوات داخل الكيان المحتل لوقف الحرب وتحرير الأسرى، يؤكد مسؤولية نتنياهو عن إدامة الحرب وعن معاناة أسراه وشعبنا".

كما اشارت إلى، أن "دماء أطفال غزة وأسرى الاحتلال ضحايا طموحات نتنياهو للبقاء في الحكم، وللهروب من المحاكمة"؛ مؤكدة أن المعادلة واضحة: إطلاق الأسرى مقابل وقف الحرب والعالم يقبلها ونتنياهو يرفضها.

وحذرت حماس من، أن "كل يوم تأخير يعني مزيدا من القتل للمدنيين العزل من شعبنا، ومصيرا مجهولا لأسرى الاحتلال".

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