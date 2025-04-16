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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٥١ م

سرايا القدس تبث مشاهد لقصف محور نتساريم والسيطرة على مسيّرتين إسرائيليتين

سرايا القدس تبث مشاهد لقصف محور نتساريم والسيطرة على مسيّرتين إسرائيليتين

قالت الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها مشاهد من قصف مقاتليها برشقة صاروخية قوات للاحتلال الإسرائيلي شرق محور نتساريم والسيطرة على طائرتين مسيّرتين من نوع "كواد كابتر".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الجزيرة، أن المشاهد اظهرت بعض مقاتلي السرايا وهم يقومون بتجهيز واستهداف قوات الاحتلال برشقة صاروخية، والسيطرة على الطائرتين المسيّرتين.

وتأتي عملية السرايا التي نُفذت في 12 أبريل/نيسان الجاري بالتزامن مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره في مختلف مناطق غزة، واستمرار سياسة التجويع التي يمارسها ضد الغزيين.

وكانت سرايا القدس بثت مشاهد توثق قنص مقاتليها أحد قناصي الاحتلال الإسرائيلي كان يعتلي تلة المنطار في الشجاعية، وينفذ عمليات قنص للمدنيين الغزيين.

كما تمكن مقاتلو السرايا في بداية الشهر الجاري من الاستيلاء على طائرتين مسيّرتين إسرائيليتين من طراز "إيفو ماكس" شمال قطاع غزة، حيث بثت السرايا لقطات كانت الأولى من نوعها منذ استئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع.

واستأنف الكيان الإسرائيلي حربه غير المسبوقة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي بعد تنصلها من اتفاق تبادل الأسرى ووقف اطلاق النار، الذي أبرمته مع المقاومة الفلسطينية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وترد فصائل المقاومة على المجازر الإسرائيلية برشقات صاروخية وبعمليات قنص وتفجير منازل مفخخة وعبوات ناسفة.

/انتهى/

رمز الخبر 1956717
شیرین سماره

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