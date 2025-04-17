أوليانوف: ندعم الحوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أشار في رسالة نشرت على منصة إكس إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى طهران، قائلا: وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي إلى طهران لمناقشة القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني مع المسؤولين الإيرانيين.

وأضاف تدعم روسيا بشكل كامل الحوار بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران وتأمل أن يكون هذا الاجتماع ناجحا قدر الإمكان.

ويشار إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وصل إلى طهران أمس في زيارة تستغرق يومين وأجرى مشاورات مع وزير الخارجية الإيراني.

/انتهى/