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٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٥، ٨:١٣ م

عراقجي: على الوكالة الدولية ألا تسمح بتعرض مصداقيتها لتأثير الأهواء والضغوط السياسية

عراقجي: على الوكالة الدولية ألا تسمح بتعرض مصداقيتها لتأثير الأهواء والضغوط السياسية

أكد وزير الخارجية الايراني على مسؤولية الوكالة ومديرها العام في أداء المهام الموكلة إليهما بمهنية، مشدداً على أن الوكالة يجب ألا تسمح بتعرض مصداقيتها لتأثير الأهواء والضغوط السياسي من بعض الدول الأعضاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، الذي يزور القاهرة حالياً للقاء وإجراء محادثات مع كبار المسؤولين المصريين، التقى اليوم رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المتواجد حالياً في القاهرة، وذلك على هامش المشاورات الثنائية مع المسؤولين المصريين.

وقد تم هذا اللقاء بطلب من المدير العام للوكالة، حيث أكد وزير الخارجية خلاله على مسؤولية الوكالة ومديرها العام في أداء المهام الموكلة إليهما بمهنية، منتقداً في الوقت ذاته الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير الأخير للوكالة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن الوكالة يجب ألا تسمح بتعرض مصداقيتها لتأثير الأهواء والضغوط السياسية من بعض الدول الأعضاء.

رمز الخبر 1958766

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