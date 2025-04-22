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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٩ م

عراقجي يطلع غروسي على مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا

عراقجي يطلع غروسي على مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا

بحث وزير الخارجية الايراني مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستجدات المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي تحدث هاتفيا مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يتواجد في واشنطن مساء الثلاثاء قبل زيارته الرسمية للصين.

وفي هذا الاتصال، أشار وزير الخارجية إلى نهج الجمهورية الإسلامية الإيرانية المبني على حسن النية والجدية في اختيار طريق الدبلوماسية، وأطلع غروسي على آخر مستجدات عملية المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أيضاً بالنهج المسؤول الذي اتخذته إيران، وأعلن استعداد الوكالة لتقديم أي مساعدة في هذه العملية استناداً إلى واجبات المنظمة وصلاحياتها وفقاً للنظام الأساسي للوكالة.

رمز الخبر 1956979

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