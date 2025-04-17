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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٩ ص

عراقجي حول لقائه غروسي: نحتاج إلى "مدير عام للسلام"

عراقجي حول لقائه غروسي: نحتاج إلى "مدير عام للسلام"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غرروسي: "بما أن العوامل الهدامة المختلفة اجتمعت لحرف المفاوضات الحالية عن مسارها، فإننا بحاجة إلى "مدير عام للسلام".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كتب على صفحته في منصة تويتر، حول لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لقد أجريت محادثة مفيدة مع غروسي، وفي الأشهر المقبلة، قد تلعب الوكالة دوراً هاماً في التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية.

وأضاف بما أن العديد من العوامل المدمرة قد اجتمعت لتعطيل المفاوضات الحالية، فإننا في حاجة إلى "مدير عام للسلام".

ووتابع نحن نرغب بالثقة في مهمة غروسي المتمثلة في إبقاء الوكالة بعيدة عن السياسة والتسييس والحفاظ على التركيز على مهامها الفنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956739
شیرین سماره

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