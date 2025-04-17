عراقجي حول لقائه غروسي: نحتاج إلى "مدير عام للسلام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، كتب على صفحته في منصة تويتر، حول لقائه مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، لقد أجريت محادثة مفيدة مع غروسي، وفي الأشهر المقبلة، قد تلعب الوكالة دوراً هاماً في التوصل إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية.

وأضاف بما أن العديد من العوامل المدمرة قد اجتمعت لتعطيل المفاوضات الحالية، فإننا في حاجة إلى "مدير عام للسلام".

ووتابع نحن نرغب بالثقة في مهمة غروسي المتمثلة في إبقاء الوكالة بعيدة عن السياسة والتسييس والحفاظ على التركيز على مهامها الفنية.

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