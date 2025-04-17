أمير قطر في موسكو والكرملين يكشف تفاصيل زيارته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين قال: "اليوم نشهد زيارة رسمية لأمير قطر آل ثاني إلى روسيا، وستعقد في قصر الكرملين الكبير محادثات روسية قطرية.

وسيجري الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين والشيخ تميم محادثات ثنائية في جلسة ضيقة، تليها مباحثات روسية قطرية خلال إفطار رسمي. ثم ستجري هناك مراسم تبادل الوثائق الموقعة (بين الطرفين)".

وأضاف بيسكوف أن الكرملين يعتبر زيارة أمير قطر "مهمة للغاية"، مشيرا إلى أنه "من الصعب المبالغة في تقدير دور قطر في العديد من الشؤون الإقليمية وحتى العالمية".

وهبطت طائرة الشيخ تميم في مطار "فنوكوفو-2" الحكومي في موسكو في وقت سابق اليوم.

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