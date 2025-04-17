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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ م

عراقجي فور وصوله موسكو: الزيارة إلى روسيا لها عدة أهداف مختلفة

عراقجي فور وصوله موسكو: الزيارة إلى روسيا لها عدة أهداف مختلفة

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الزيارة إلى روسيا لها اهداف عدة مختلفة لافتا إلى أهمية معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، قال فور وصوله إلى موسكو اليوم، إن هذه الزيارة لها عدة أهداف مختلفة. أولا كان من المقرر تسليم رسالة مكتوبة من قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي. وتزامن ذلك في الوقت نفسه مع التطورات الأخيرة والمفاوضات غير المباشرة التي جرت مؤخرا.

وتابع لقد أجرينا دائما مشاورات وثيقة مع أصدقائنا في روسيا بشأن القضية النووية، والآن فرصة جيدة للقيام بالشيء نفسه مع المسؤولين الروس.

ولفت إلى أن العلاقات الثنائية تشمل مجموعة قضايا متنوعة، ولكل منها العديد من المواضيع التي يتعين مناقشتها ومتابعتها.

واشار إلى أنه سيتم مناقشة وبحث الأوضاع في المنطقة واستمرار الجرائم الإسرائيلية، وكذلك قضية أوكرانيا والتطورات التي جرت خلال هذه الزيارة.

واعتبر إن معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا معاهدة مهمة جداً في العلاقات بين البلدين والتي من شأنها أن تعزز مستوى علاقاتنا.

/انتهى/

رمز الخبر 1956749
شیرین سماره

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