اسلامي:على الوكالة الدولية للطاقة الذرية تجنب التعابير التي تستخدم كذريعة لمن ينوي الشر لايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أشار في تصريح له إلى أن مطلب إيران الدائم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الالتزام بالحياد والسلوك المهني، وقال: "من المقرر أن يجري نوّاب كل من الوكالة الدولية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال الأيام المقبلة محادثات بشأن تفاصيل التعاون وتسوية القضايا العالقة."

وأضاف، مطلب إيران الدائم من الوكالة هو مراعاة الحياد والتصرف المهني. ويجب تجنّب استخدام تعبيرات أو بنود يمكن أن تستغلها الأطراف المعادية لإيران والعناصر المخرّبة ضد الجمهورية الإسلامية. وقد اتفقت آراؤنا مع السيد غروسي في هذا الصدد، وقد أيّد هو أيضاً وجهة نظرنا.

وأعرب محمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على هامش زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعرض أحدث إنجازات الصناعة النووية الإيرانية، عن سروره بحضور رافائيل غروسي في إيران، وقال: إن توقعنا الدائم كان ولا يزال أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على حيادها، وأن تكون تقاريرها مهنية وفنية، وأن تتجنب استخدام عبارات يمكن أن تُستغل من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتيارات الإعلامية الهدّامة.

وأضاف: لحسن الحظ، كنا متفقين في هذا الشأن مع السيد غروسي، وقد أكد هو أيضًا وجهة نظرنا.

وتابع إسلامي: فيما يتعلق بالقضايا المطروحة والمسائل العالقة، فقد اعتمدنا على البيان المشترك الصادر في مارس 2023 كأساس. ونظرًا للتقدم المرضي الذي تحقق منذ ذلك التاريخ حتى الآن، فلا ينبغي التقليل من شأن الإنجازات الناتجة عن هذا البيان.

وأكد رئيس منظمة الطاقة الذرية: خلال هذا اللقاء، تشكّلت إرادة مشتركة لمتابعة المسائل العالقة ضمن إطار البيان.

وأردف قائلًا: بناءً على ذلك، سيلتقي نائبي ونائب السيد غروسي مجددًا في الأيام المقبلة في طهران، من أجل متابعة القضايا في إطار الاتفاق العام الذي تم التوصل إليه، وإن شاء الله سيتوصلون إلى نتائج واضحة وفعالة على طريق تسوية الموضوعات المطروحة.

واليوم الخميس، وفي إطار زيارته إلى طهران، التقى "رافائيل غروسي"، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمحمد إسلامي، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث تباحث الجانبان حول مختلف القضايا.

وعقب هذا اللقاء، أدلى الطرفان بتصريحات للصحفيين حول المشاورات التي جرت بينهما.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال غروسي بعد اللقاء بشأن المحادثات التي أُجريت مع إيران: "تحدثنا عن كيفية دعم الوكالة الدولية للمفاوضات الجارية بين إيران وأمريكا. نحن نعلم أن هذه العملية ليست سهلة، ومن المؤكد أن هناك أطرافاً لا ترغب في أن تُثمر هذه المفاوضات. لكن يجب أن نبذل جهودنا من أجل السلام."

وفي ما يتعلق بالاتفاق المحتمل بين إيران وأمريكا، قال: "هذا الاتفاق ينبغي أن يكون اتفاقاً موثوقاً، ولكي يكون كذلك يجب أن يُقرَن بعملية تحقق من قبل الوكالة. من المهم أن نصغي إلى ما تقوله إيران، ونفهم ما هي تطلعاتها، وأن يكون لنا دور في تطور العملية التفاوضية."

كما قال غروسي: "أنا أيضاً على تواصل مع المفاوض الأمريكي لأرى كيف يمكن للوكالة أن تكون جسراً بين إيران وأمريكا، وأن تساهم في الوصول إلى نتيجة إيجابية في المفاوضات."