إسلامي: تعاون ايران مع الوكالة يعتمد على اتفاق يستند لقانون البرلمان وقرار الأمن القومي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال: يُعد حاليًا تقرير فني وتقييم خبراء لحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية خلال الحرب المفروضة

واشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية إلى انه نظرًا للظروف الأمنية للبيئات المتضررة، فإن هذا الإجراء يستغرق وقتًا طويلًا بطبيعة الحال.

واكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ان البرنامج النووي لإيران أحد متطلبات التطور العلمي للبلاد، وسيستمر

واضاف رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: بناءً على مشاورات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وزير الخارجية، إذا توصلت الوكالة إلى اتفاق بشأن ترتيبات استمرار أنشطتها مع إيران بناءً على قانون البرلمان، فسيتخذ المجلس الأعلى للأمن القومي قرارًا بشأن التعاون مع الوكالة.