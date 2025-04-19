إسلامي: عدد المواد الصيدلانية المشعة یتجاوز الی 70

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وتعتبر المواد الصيدلانية المشعة التي تم الكشف عنها مؤخرا من بين الأولى في العالم. وتنتج إيران هذه المنتجات إلى جانب العديد من الدول المتقدمة في العالم.

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