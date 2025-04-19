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١٩‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٤:٣٦ م

إسلامي: عدد المواد الصيدلانية المشعة یتجاوز الی 70

إسلامي: عدد المواد الصيدلانية المشعة یتجاوز الی 70

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية ان عدد المواد الصيدلانية المشعة في البلاد تجاوز 70 مادة، وهناك حوالي 20 مادة صيدلانية مشعة أخرى قيد البحث.

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه وتعتبر المواد الصيدلانية المشعة التي تم الكشف عنها مؤخرا من بين الأولى في العالم. وتنتج إيران هذه المنتجات إلى جانب العديد من الدول المتقدمة في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1956823

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