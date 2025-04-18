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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٤٧ م

كمالوندي: مواصلة للمحادثات الفنية مساعد غروسي سيزور ايران قريبا

كمالوندي: مواصلة للمحادثات الفنية مساعد غروسي سيزور ايران قريبا

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية "بهروز كمالوندي، ان مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران بعد اسبوعين من الان لمواصلة المحادثات الفنية على مستوى اعلى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية "بهروز كمالوندي، قال في إشارة الى زيارة غروسي الى طهران، ان هذه ا لزيارة كان مخطط لها من قبل في اطار التعامل الجاري بين ايران والوكالة، وحتى انه كان متوقعا ان يزور غروسي طهران يوم السبت لكن تزامنها مع زيارة وزير الخارجية عباس عراقي ومحادثات عمان، تقرر ان تتم مبكرا.

واضاف ان غروسي التقى الوزير عراقجي وبعده رئيس مؤسسة الطاقة الذرية محمد اسلامي، وتم خلال اللقاءات الاتفاق على استمرار التعامل وان يزور مساعد غروسي بعد اسبوعين من الان طهران لمتابعة الامور.

/انتهى/

رمز الخبر 1956776
شیرین سماره

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