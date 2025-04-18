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١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:٢٢ ص

عراقجي من موسكو: القوات المسلحة هي حارسة أمن إيران ضد أي تهديد

عراقجي من موسكو: القوات المسلحة هي حارسة أمن إيران ضد أي تهديد

اعتبر وزير خارجية الإيراني عباس عراقجي في احتفال بيوم الجيش الإيراني في موسكو، أن القوات المسلحة الإيرانية بكل قدراتها هي حارسة الأمن القومي الإيراني ضد أي تهديد أو عدوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي توجه إلى موسكو لإجراء مشاورات مع نظيره الروسي وتسليم رسالة من المرشد قائد الثورة الإسلامية إلى الرئيس الروسي، مساء الخميس، حضر مراسم يوم الجيش الإيراني الذي اقيم في السفارة الإيرانية في موسكو، بحضور السفير الإيراني لدى روسيا، ونائب وزير الدفاع، وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الروس، والسفراء والملحقون العسكريون من مختلف البلدان.

وأشاد عراقجي بشهداء القوات المسلحة الإيرانية مؤكداً إن القوات المسلحة الإيرانية، هي حارسة الأمن القومي الإيراني وسيادة الوطن ضد أي تهديد أو عدوان.

وفي معرض كلمته اشار إلى أن العلاقات بين إيران وروسيا في حالة ممتازة، موضحا يتخذ الجانبان خطوات ذكية ومبنية على الاعتراف بالقدرات الوفيرة التي يتمتع بها كل منهما في مختلف المجالات، على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة، لتأمين المصالح المشتركة.

وأكد على أهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين طهران وموسكو قائلا: هناك مشاورات وثيقة ومستمرة مع كبار المسؤولين الروس على كافة المستويات بشأن القضايا والتطورات الإقليمية والدولية، وهذا سيستمر بكل جدية.

/انتهى/

رمز الخبر 1956772
شیرین سماره

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