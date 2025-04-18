عراقجي في يوم الجيش: الامن والاقتدار الوطني هما حصيلة تضحيات ابطال الجيش والقوات المسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، هنأ في رسالة وجهها اليوم الجمعة إلى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بمناسبة يوم الجميش (18 نيسان/ابريل).

وقال عراقجي في رسالته الى القائد العام للجيش: اقدم التهاني لحضرتك وجميع المضحين في القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف ان يوم الجيش، يمثل فرصة لابناء الشعب الايراني لتكريم وتقدير بطولات وتضحيات ابناء الشعب الشجعان في القوات الثلاث البرية والبحرية والجوية للجيش الايراني الشامخ الذي يقف جنبا الى جنب سائر القوات المسلحة للذود عن حياض الوطن.

وختم قائلا: في الختام ان الامن والاقتدار الوطني هما حصيلة تضحيات وثبات ابطال الجيش والقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية الذين وضعوا "حب الوطن من الايمان" على راس أولويات تفكيرهم وعملهم وفسروا معنى حماية حدود البلاد والامن القومي لايران بكل قوة.

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