استخدام ثلاثة نماذج متطورة من مسيّرة "مهاجر" في مناورات "ذو الفقار 1403"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد علي رضا شيخ، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار 1403" العسكرية المشتركة، بحسب وكالة "مهر" للأنباء: "استمراراً لمناورات "ذو الفقار 1403"، نفذت القوة الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنجاح مهام متنوعة ومعقدة باستخدام ثلاثة نماذج متطورة من الطائرات بدون طيار: مهاجر 6، كمان 12، وآرش". ويأتي هذا التمرين بهدف رفع جاهزية وقدرة القوات المسلحة على العمليات.

وأوضح أن "طائرات مهاجر 6 وكمان 12 المسيرة غطت الشريط الساحلي على شكل مهام دورية". هدفت العملية إلى تحديد ومراقبة أي تهديدات محتملة في المناطق الساحلية، وتوفير معلومات حيوية لاتخاذ القرارات التكتيكية.

وتابع المتحدث باسم المناورات المشتركة للجيش "ذو الفقار 1403": "شاركت الطائرات بدون طيار في تنفيذ عمليات الغابة في هذه المناورات". وتضمنت العملية تحديد واستهداف نقاط استراتيجية في مناطق الحرب، والتي نفذت بنجاح بالاعتماد على القدرات المتطورة لهذه الطائرات المسيرة.

وأكد العميد شيخ: "أن من أبرز ما تضمنته هذه المناورة إسقاط قنابل قائم بواسطة الطائرات المسيرة، حيث تمكنت مسيرة "كمان 12" من خلال إطلاق قنابل قائم والمسيرات من طراز مهاجر 6 ذات من اطلاق قنابل "قائم 1" من تقديم دعماً دقيقاً وفعالاً في سيناريوهات الحرب. وأظهرت هذه العملية القدرة العالية للطائرات الإيرانية المسيرة على تنفيذ مهام هجومية بدقة عالية.

وصرح: "في مناورات ذو الفقار 1403 شاركت طائرة آراش بدون طيار في سيناريو خاص تضمن محاكاة هجوم على أهداف محددة مسبقًا". وتم تنفيذ هذه العملية بهدف تقييم القدرات التدميرية للطائرات الانتحارية بدون طيار في الظروف الحقيقية. تمكنت طائرة آراش المسيرة من إصابة الأهداف المحددة بدقة وسرعة عالية، ما أثبت قدرتها على تدمير الأهداف الحساسة. وأظهر هذا السيناريو القدرات المتقدمة لهذه الطائرة بدون طيار في تنفيذ مهام انتحارية بأقل قدر من الخطأ وأقصى قدر من التأثير.