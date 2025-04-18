وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره القطري في موسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني السيد عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة رئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد عبدالرحمن آل ثاني اللذين يتواجدان حاليا في موسكو.

وناقش الجانبان خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم.

والتقى عراقجي في وقت سابق من اليوم نظيره الروسي سيرغي لافروف وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا من جهة والمحادثات بين روسيا وامريكا لوقف اطلاق النار في اوكرانيا من جهة اخرى.

كما التقى وزير الخارجية الايراني امس الخميس مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وسلمه رسالة مكتوبة من قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي.

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