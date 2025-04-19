عراقجي يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة في المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أعلن هذا الخبر خلال مؤتمر صحفي في مطار مهرآباد، حيث صرح بأن الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد برئاسة سيد عباس عراقجي وستيفن ويتكوف، الممثل الخاص لرئيس الولايات المتحدة في شؤون الشرق الأوسط، يوم السبت في روما.

وأكد بقائي أن هذه الجولة من المفاوضات ستُجرى أيضًا بشكل غير مباشر، عبر وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، كما حدث في الجولة الأولى.

وفيما يتعلق باختيار روما كمكان لإجراء المفاوضات، أوضح بقائي أن هذا الاختيار جاء بناءً على اقتراح وزير الخارجية العماني وموافقة إيران والولايات المتحدة، وأن الترتيبات اللازمة قد تم اتخاذها من قبل الحكومة العمانية بالتنسيق مع الحكومة الإيطالية.

أما عن محتوى المفاوضات، فقد أشار المتحدث إلى أن البرنامج النووي السلمي لإيران يتماشى تمامًا مع المعايير والوثائق الدولية ذات الصلة، بما في ذلك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة، ضمن الإطار المعترف به دوليًا، بالوفاء بالتزاماتها مع الحفاظ على حقوقها المشروعة والقانونية في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وأضاف بقائي أن إطار مواقف ومطالب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن رفع العقوبات غير القانونية والقضايا النووية واضح تمامًا، وقد تم إبلاغه للطرف الآخر خلال الجولة الأولى من المفاوضات.

وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى المواقف المتناقضة التي سمعناها من مختلف المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية، نتوقع من الجانب الأمريكي أن يوضح موقفه في الخطوة الأولى ويزيل الغموض الجاد حول نواياه وجديته.

وذكر بقائي بتجربة الولايات المتحدة في عدم الوفاء بالتزاماتها والمطالب المبالغ فيها، مؤكدًا أن تكرار الأساليب السابقة لن يكون مفيدًا، وأن "الخطوة إلى الأمام" لن تتحقق إلا إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية، دون التأثر بالمجموعات المتطرفة التي تدعو إلى الحرب، مثل الكيان الصهيوني، وامتنع عن تقديم مطالب غير واقعية وغير معقولة تتعارض مع القواعد والأعراف الدولية المعترف بها، واتخذ نهجًا بناءً ومعقولًا.

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