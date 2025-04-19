بقائي: السلام الدائم ينشأ من الحوار الصادق بين الشعوب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، كتب في حسابة على (إيكس) حول بدء الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مدينة روما: "السلام الدائم ينشأ من الحوار الصادق بين الشعوب، وليس من فرض القوة".

وأضاف بقائي: "اليوم ستُعقد الجولة الثانية من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بوساطة وزير الخارجية العماني، السيد بدر البوسعيدي، في المدينة التاريخية روما".

وتابع بقائي: "لقد أظهرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائمًا حسن نيتها واهتمامها المسؤول، ملتزمةً بالدبلوماسية كوسيلة حضارية لحل القضايا، مع مراعاة المصالح العليا للشعب الإيراني".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أنه "في الوقت نفسه، نعلم أن الطريق أمامنا ليس سهلاً. نحن نتقدم بعيون مفتوحة وحقيبة مليئة بالتجارب السابقة".

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