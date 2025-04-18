وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد التقى جلال زاده الذي يزور السعودية لاجراء محادثات قنصلية، وكيل وزارة الخارجية السعودية الوليد بن عبد الكريم الخريجي.
وشدد جلال زاده في اللقاء على ضرورة تيسير التعاملات الشعبية وتشكيل اللجنة القنصلية المشتركة الى جانب سائر اللجان الثنائية بين البلدين.
واشار الى اهمية العلاقات القنصلية في النهوض بالعلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية معربا عن امله بانه نشهد مستقبلا التوقيع على اتفاقات قنصلية في المجالات المختلفة.
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مساعد وزير الخارجية الايراني يعرب عن امله في توقيع اتفاقات قنصلية بين طهران والرياض
اعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية وحيد جلال زاده عن امله بانه يتم التوقيع على اتفاقيات قنصلية بين ايران والسعودية مستقبلا.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد التقى جلال زاده الذي يزور السعودية لاجراء محادثات قنصلية، وكيل وزارة الخارجية السعودية الوليد بن عبد الكريم الخريجي.
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