تركيا توافق على طلب فتح قنصلية إيرانية في فان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وحيد جلال زاده حول افتتاح قنصلية إيرانية في تركيا وافتتاح قنصلية تركية في إيران، ردّاً على سؤال عما إذا كان الجانبان قد قدما مثل هذا الطلب، قال وحيد جلال زاده: "أعلنت إيران عن الطلب الأول لفتح قنصلية في مدينة فان التركية. وجاء هذا الطلب بناءً على قرار حكومة الجمهورية الإسلامية، الذي قضى بإنشاء قنصلية للجمهورية الإسلامية في مدينة فان".

وأضاف: إن الحكومة التركية أعلنت موافقتها المبدئية على فتح قنصلية إيرانية في المدينة، ومن المرجح أن تقدم مقترحا لفتح قنصلية تركية في إيران، ونحن بانتظار مقترحات الجانب الآخر.

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