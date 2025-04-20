مباحثات إيرانية سعودية حول القضايا القنصلية والقانونية والقضائية المشتركة بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمان والإيرانيين وحيد جلال زاده، الذي زار السعودية لإجراء محادثات قنصلية، التقى مع وليد بن عبد الكريم الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي.

وأكد جلال زاده خلال اللقاء على تعزيز وتسهيل التبادلات الشعبية وعقد لجنة قنصلية مشتركة إلى جانب اللجان الثنائية الأخرى بين البلدين.

وأشار نائب وزير الخارجية إلى أهمية العلاقات القنصلية في تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، معرباً عن أمله في أن نشهد في المستقبل توقيع اتفاقيات قنصلية في مختلف المجالات.

كما التقى جلال زاده قبل لقائه نائب وزير الخارجية السعودي ومواصلة سلسلة اللقاءات القنصلية لوزارة الخارجية مع الدول المجاورة ومن أجل تعزيز الدبلوماسية القنصلية والاجتماع أيضًا مع مسؤولي وزارة الخارجية السعودية، منهم علي اليوسف، نائب المسؤول القنصلي بوزارة الخارجية السعودية، وناقش وتبادل وجهات النظر حول القضايا القنصلية، بما في ذلك عقد لجنة قنصلية وقانونية وقضائية مشتركة حول السجناء، والمهاجرين غير الشرعيين، والسياحة، والتأشيرات.

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