إسلامي: تحويل عصارة النفايات إلى مياه قابلة للاستخدام بالاعتماد على تكنولوجيا البلازما الباردة

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال "محمد إسلامي"، نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية، على هامش مراسم توقيع عقد تنفيذ معالجة عصارة النفايات الناتجة عن دفن النفايات: "تعد النفايات الحضرية واحدة من المشكلات الجادة والشاملة في البلاد، حيث أصبحت قضية العصارة واحدة من الأزمات غير القابلة للتحمل، نظرًا لتأثيراتها الضارة على صحة الناس والبيئة وموارد المياه والتربة".

وأضاف: "لقد سعت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في الفترة الأخيرة إلى تحويل التكنولوجيا المتاحة لديها إلى أنظمة فعالة وقابلة للتطبيق بأسرع ما يمكن، من أجل معالجة مشكلات المجتمع. في هذا السياق، استخدمنا تكنولوجيا 'البلازما الباردة' في مجال البيئة؛ حيث تم تصميم وبناء نماذج أولية لهذه التكنولوجيا، وقد حققت نتائج إيجابية".

وأشار إسلامي إلى أنه "بموجب هذه المذكرة، سيتم معالجة 100 متر مكعب يوميًا من العصارة وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب وقابلة للاستخدام مرة أخرى. لم يتم حتى الآن تنفيذ أي إجراء بهذا المستوى من الجودة والقابلية للتطبيق في البلاد؛ على الرغم من أنه كانت هناك عمليات تحييد سابقة، إلا أن جودتها لم تكن مقبولة من قبل البيئة أو لم تكن قادرة على الانضمام إلى دورة المياه الجارية".

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