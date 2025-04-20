إيران والبرتغال تتفقان على التعاون السياحي والثقافي

وأفاد وكالة مهر للأنباء، أنه تمت المصادقة على مشروع اتفاقية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية البرتغال في مجالات اللغة والتعليم والثقافة والرياضة الشبابية والسياحة والإعلام.

ونظرا لرغبة إيران والبرتغال؛ تعزيز العلاقات الودية من خلال تعزيز وتوسيع التعاون في مجالات اللغة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والسياحة ووسائل الإعلام، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة التجارة غير المشروعة في الأعمال الفنية والوثائق وغيرها من الأشياء ذات القيمة التاريخية أو الأثرية، وضمان حماية حقوق المؤلفين وغيرها من الحقوق ذات الصلة. وقد تمت كتابة مشروع قانون في هذه الاتفاقية.

واتفقت إيران والبرتغال في مجالات التعاون على أن الطرفين سيشجعان ويوسعان التعاون الثنائي في مجالات اللغة والتعليم والثقافة والرياضة الشبابية والسياحة ووسائل الإعلام. وسوف يشجعان أيضًا، في حدود إمكانياتهما، دراسة وتعزيز لغة وثقافة البلد الآخر، وخاصة الدراسات الإيرانية، والثقافة واللغة البرتغالية في بلديهما.

وسوف توفر منصات عالمية على شبكة الإنترنت لتدريس اللغات وتعلمها ونشر الثقافات ذات الصلة. ومن ناحية أخرى، سيتم أعطاء منح دراسية محددة على أساس المعاملة بالمثل لدعم البحوث في مجالات اللغة والثقافة في البلدين، وسيتم توسيع التعاون في مجال التعليم الابتدائي والثانوي، وخاصة من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك تبادل المعلومات والوثائق والمواد التعليمية الإبداعية، وخلق الحوافز والدعم لتوسيع الشراكات بين المدارس، مع مراعاة برامج التبادل والتعاون بين الطلاب.

واتفقوا أيضًا على تضمين المعلومات المتعلقة بتاريخ وثقافة وحضارة وجغرافية البلد الآخر في كتبهم المدرسية. يجب أن تكون المعلومات مفيدة وصالحة للمجتمع.

وفي مجال التعاون الثقافي، سيعمل الطرفان، مع الأخذ بعين الاعتبار القيم التاريخية والثقافية والحضارية للبلدين، على تشجيع الحوار بين ثقافتيهما وحضارتيهما من خلال عقد لقاءات ومؤتمرات وورش عمل حول مواضيع ذات اهتمام مشترك، وخاصة في مجال الحفاظ على التراث المعماري والأثري.

كما سيتم، في حدود إمكانياتها وبهدف تحقيق فهم أفضل لحضارة وثقافة البلاد، تنفيذ أنشطة، بما في ذلك تبادل الشخصيات الثقافية والفنية، وإقامة أسابيع ثقافية في البلاد، بما في ذلك تشجيع إقامة المعارض وعروض الأفلام والفعاليات الموسيقية التي تعزز الفهم المتبادل لثقافتيهما. كما سيتم دعم تبادل المعلومات والدوريات في مجالات الثقافة والأدب والفن بين المؤسسات الثقافية في الدولة.

وسيتم التعاون في مجالات السينما والوسائط المتعددة، وتبادل الأشخاص والسلع، والتجارة غير المشروعة في الأعمال الفنية، وحماية التراث الوطني. وفي هذه الحالات، ينص أيضًا على أن الأطراف ستضمن، وفقًا لقوانينها والقانون الدولي، اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التجارة غير المشروعة في الأعمال الفنية والوثائق وغيرها من الأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية.

كما سيتم اتخاذ التدابير الوقائية والأمنية لحماية التراث الوطني للأعمال الفنية لكل بلد والتي تم استيرادها بشكل مستقل بموجب هذه الاتفاقية. يتعهد الطرفان بمنع الدخول والخروج غير المشروع للأعمال الفنية والوثائق ذات القيمة التاريخية والأثرية والتراث الوطني من أراضيهما.

وتذكر أقسام أخرى من هذه الاتفاقية أيضًا التعاون في مجال الرياضة، وحماية حقوق النشر، والتعاون في مجال الشباب، وإنشاء الجمعيات والمراكز الثقافية، فضلاً عن الممثلين الثقافيين.

وتنص المادة 18 من هذه الاتفاقية أيضًا على أن الطرفين سيشجعان السياحة بين البلدين ويتبادلان أفضل الممارسات لتطوير السياحة.

تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يقم أي من الطرفين بإنهائها كتابيا من خلال القنوات السياسية قبل ستة أشهر من نهاية فترة صلاحيتها. ومع ذلك، فإن إنهاء هذه الاتفاقية لن يؤثر على الترتيبات السارية وستظل سارية المفعول حتى اكتمالها.

/انتهى/