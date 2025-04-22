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٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٣:٢٨ م

فيلم جديد لأصغر فرهادي في باريس

فيلم جديد لأصغر فرهادي في باريس

أعلن المخرج الإيراني الشهير أصغر فرهادي عن بدء مشروعه السينمائي الجديد في باريس، بمشاركة مجموعة من الممثلين الفرنسيين البارزين.

أفادت وكالة مهر للأنباء، سيبدأ فرهادي تصوير فيلمه الجديد، الذي لم يُعلن عن عنوانه بعد، في خريف هذا العام. ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل حول قصة الفيلم أو قائمة الممثلين المشاركين في هذا المشروع.

لم يمضِ وقت طويل منذ أن أشار فرهادي إلى إمكانية تصوير فيلم في لوس أنجلوس، لكن يُقال إنه قد جمع مجموعة من الممثلين الفرنسيين المتميزين لهذا العمل الجديد.

وفي مقابلة مع صحيفة "لوموند" في يناير 2024، صرح فرهادي بأنه لا يعتزم في الوقت الحالي إنتاج فيلم جديد في إيران.

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا المشروع مختلفًا عن الفيلم الذي تم الإشارة إليه سابقًا والذي كان من المقرر تصويره في لوس أنجلوس.

ووفقًا لموقع "ورلد آو ريل"، فقد أخرج فرهادي سابقًا فيلمين خارج إيران: "الماضي" في فرنسا و"الجميع يعرف" في إسبانيا. ومع ذلك، فإن شهرته العالمية الكبيرة تعود بشكل رئيسي إلى دراماته القوية والعميقة التي أنتجها في إيران، مثل "حول إلي"، "انفصال نادر و سیمین"، "البائع" و"قهرمان"، التي رسخت مكانته كواحد من أبرز المخرجين المعاصرين في العالم.

/انتهى/

رمز الخبر 1956959
یاسر المصری

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