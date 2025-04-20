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٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١٢:٥٨ م

الكويت ترحب بالتقدم في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

الكويت ترحب بالتقدم في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن

أشادت وزارة الخارجية الكويتية بعمان وإيطاليا، ورحبت بتقدم المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جولتها الثانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت وزارة الخارجية الكويتية في بيان: "ترحب الكويت ببيان وزارة الخارجية العمانية بشأن الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة في الجولة الثانية من المناقشات التي عقدت في العاصمة الإيطالية روما، واتفاق البلدين على الانتقال إلى المرحلة التالية من المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق دائم وملزم".

وجاء في البيان: "إن وزارة الخارجية الكويتية ترحب بهذه الخطوة التي تعكس رغبة الجانبين في مواصلة المحادثات بناء على التقدم المحرز وتدعم الكويت كافة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الخلافات عبر الحوار، مما يؤدي إلى نتائج إيجابية ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

واختتمت وزارة الخارجية الكويتية بيانها بالإشادة بجهود سلطنة عمان في عقد هذه المحادثات واستضافة إيطاليا للجولة الثانية من المحادثات.

/انتهى/

رمز الخبر 1956858
جواد ماستری فراهانی

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