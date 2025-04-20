الكيان الصهيوني يعرب عن قلقه البالغ من مفاوضات روما

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة قدس نيوز، أن وبحسب شبكة قدس الإخبارية، قال المحلل السياسي، في القناة 12 الإسرائيلية نير دفوري: لم يكتف وزير الشؤون الاستراتيجية للكيان الصهيوني بمناقشة قضية تبادل الأسرى مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في لقاء عقده في أوروبا.

وأضاف في هذا اللقاء، من القضايا التي كانت على رأس أولويات الحوار، مناقشة الملف النووي الإيراني و"القلق البالغ للكيان الصهيوني، نتيجة المفاوضات التمهيدية بين إيران وأميركا والتي عقدت الجولة الثانية منها في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب هذا التقرير فإن الجانب الصهيوني يشعر بقلق بالغ من أن المصالح الأمنية الإسرائيلية لن تؤخذ في الاعتبار في الاتفاق الذي من المرجح أن يتم توقيعه بين الجانبين.

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