  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ١١:١٨ ص

الكيان الصهيوني يعرب عن قلقه البالغ من مفاوضات روما

الكيان الصهيوني يعرب عن قلقه البالغ من مفاوضات روما

اعرب الكيان الصهيوني عن قلقه الشديد للمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، إزاء مفاوضات طهران وواشنطن في العاصمة الإيطالية روما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن قناة قدس نيوز، أن وبحسب شبكة قدس الإخبارية، قال المحلل السياسي، في القناة 12 الإسرائيلية نير دفوري: لم يكتف وزير الشؤون الاستراتيجية للكيان الصهيوني بمناقشة قضية تبادل الأسرى مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط في لقاء عقده في أوروبا.

وأضاف في هذا اللقاء، من القضايا التي كانت على رأس أولويات الحوار، مناقشة الملف النووي الإيراني و"القلق البالغ للكيان الصهيوني، نتيجة المفاوضات التمهيدية بين إيران وأميركا والتي عقدت الجولة الثانية منها في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب هذا التقرير فإن الجانب الصهيوني يشعر بقلق بالغ من أن المصالح الأمنية الإسرائيلية لن تؤخذ في الاعتبار في الاتفاق الذي من المرجح أن يتم توقيعه بين الجانبين.

/انتهى/

رمز الخبر 1956847
شیرین سماره

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات