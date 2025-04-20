الأمن النيابي الايراني: لن نوقف تخصيب اليورانيوم ومن السابق لأوانه الحديث عن حصول اتفاق مع امريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي قال: "كانت الأجواء العامة التي سادت الجولة الثانية من المفاوضات إيجابية، وقد تقدمت المفاوضات إلى الأمام".

وأضاف رضائي: "إن الاتفاق على أن المحادثات الفنية ستبدأ قريبًا يشير إلى أن المفاوضين لم يتوقفوا وأنهم على طريق التقدم"، مبينا: "يبدو أنه من المبكر جدا إجراء تقييم نهائي للمفاوضات وما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاق، ولا تزال لدينا شكوك جدية بشأن أفكار ونوايا الأميركيين واستعدادهم للتوصل إلى اتفاق".

وأكد: "إن التناقضات التي لوحظت بين المسؤولين الأميركيين في الأيام الأخيرة لا تزال تترك بعض الشكوك في هذا الصدد، ولا نعلم ما إذا كانت لديهم إرادة حقيقية للتوصل إلى اتفاق، وبشكل أساسي، في أي إطار هم على استعداد للتفاوض مع دبلوماسيينا".

وختم بالمتحدث باسم لجنة الأمن القومي بقوله: "يجب أن ننتظر حتى تتقدم المفاوضات المقبلة في مسقط والمناقشات الفنية حتى نتمكن من إجراء تقييم أكثر دقة في ذلك الوقت".

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