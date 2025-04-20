إيران رسمت طريق المفاوضات بخطوطها الحمراء وحددتها في الموضوع النووي فحسب!

أفادت وكالة مهر للأنباء أن وسائل الاعلام العربي تناولت موضوع المفاوضات بين الجمهورية الاسلامية والولايات المتحدة حيث وصفتها أن الجمهورية الاسلامية رسمت المفاوضات في اطار محدد. وفي هذا المجال قالت شبكة القاهرة الإخبارية إذا لم تدخل الولايات المتحدة في مناقشات حول برنامج إيران الصاروخي أو الصواريخ الباليستية أو أنظمة المسيرات أو قضية الأسلحة بشكل عام، فإن إيران ستتفاعل بشكل إيجابي مع هذه المحادثات.

ومن جهة أخرى أشارت سكاي نيوز الى انه من الناحية الواقعية، من المستحيل إقناع الإيرانيين بقبول النموذج الليبي.

هذا وشبكة الحدث تناولت في تقرير: لدى ترامب حافز قوي لإظهار أنه استطاع التوصل إلى اتفاق مع إيران واستقرار أسعار النفط.

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