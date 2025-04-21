إنتاج وقود جديد للطائرات الخفيفة في مصفاة آبادان

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ووفقًا لما ذكره فردين راشدي، المتحدث باسم شركة مصفاة النفط آبادان، فإن المصفاة تلعب دورًا حيويًا في معالجة نقص الوقود في البلاد، وبفضل وجود خبراء متميزين في هذا المجال، تم تلبية طلب رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني لتوفير وإنتاج وقود الطائرات الخفيفة لاستخدامه في هذا الأسطول الاستراتيجي على مستوى البلاد. وقد تم إدراج هذه العملية في جدول أعمال الشركة.

وأضاف راشدي أن الدراسات والأبحاث في هذا المجال بدأت بمشاركة فرق مختلفة من التخطيط والتشغيل والمختبرات، وبعد أشهر من الجهود، تم إنتاج هذا الوقود على نطاق تجريبي وتم تسليمه إلى منظمة الطيران المدني لإجراء الاختبارات الأرضية والجوية.

وأشار المدير العام إلى أنه تم أخيرًا إبلاغ مصفاة آبادان بالموافقة النهائية، وتم إدراج برنامج الإنتاج الضخم لهذا الوقود في جدول الأعمال.

كما أوضح راشدي أن الدراسات مستمرة لتحسين جودة هذا الوقود، حيث تم إجراء مراجعة في النسخة الأخيرة من المعيار EN-228 وتعديل نسبة المواد المؤكسدة (مضافات الأوكتان)، مما أدى إلى تطوير تركيبة جديدة لهذا الوقود بجودة أعلى من قبل المتخصصين في مصفاة آبادان.

وأكد راشدي أن هذا المنتج الجديد يتمتع بجودة أعلى بكثير مقارنة بالوقود السابق، حيث إنه خالٍ من الكبريت، مما يسهم في تقليل التلوث البيئي.

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