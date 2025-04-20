  1. الدولية
  2. أوروبا
٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٨:٤٩ م

غروسي يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية

غروسي يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، عن تفاؤله بشأن المباحثات بين الولايات المتحدة وإيران المتعلقة بالبرنامج النووي لطهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في حوار نشر اليوم الأحد إن الجانبين" على استعداد لمناقشة الجوانب المهمة مع كل منهما الآخر".

وأضاف أنه راض عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، مشيرا إلى أنه: "كان يمكن أن تنهار المباحثات خلال هذه الجولة الثانية، بعد ذلك، كل شيء كان سيتوقف".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الخوض في تفاصيل: "كان الخطر قائما. لكن روح روما أظهرت إمكانية إحراز تقدم".

يذكر أن جولة المفاوضات الثانية جرت أمس السبت في العاصمة الإيطالية روما بين الوفدين الأمريكي والإيراني.

رمز الخبر 1956878

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات