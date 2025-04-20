غروسي يعرب عن تفاؤله حيال المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غروسي لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية في حوار نشر اليوم الأحد إن الجانبين" على استعداد لمناقشة الجوانب المهمة مع كل منهما الآخر".

وأضاف أنه راض عن التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن، مشيرا إلى أنه: "كان يمكن أن تنهار المباحثات خلال هذه الجولة الثانية، بعد ذلك، كل شيء كان سيتوقف".

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون الخوض في تفاصيل: "كان الخطر قائما. لكن روح روما أظهرت إمكانية إحراز تقدم".

يذكر أن جولة المفاوضات الثانية جرت أمس السبت في العاصمة الإيطالية روما بين الوفدين الأمريكي والإيراني.