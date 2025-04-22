غروسي: أشعر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات بين إيران وأمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، خلال تصريحات له اليوم الثلاثاء: "امتلاك إيران سلاحا نوويا مسألة أشهر وليست سنوات والجميع يعلم أن إيران قريبة من الحصول على سلاح نووي وليس هناك أي أدلة على تراجعها في هذا الشأن".

واضاف غروسي بمزاعمه: "ليس هناك أي مبرر لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وعلى الإيرانيين معالجة هذه المشكلة"، مشيرا الى انه علينا أن ننخرط في حوار مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

وتابع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "كوريا الشمالية لديها منشآت وترسانة نووية كبيرة ونحن ليس لدينا أدنى فكرة بشأن الترتيبات المتعلقة بسلامة برنامجها النووي"، مضيفا: "لا أعتقد أن روسيا والصين قد تعارضان إجراء محادثات مع كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي".

ودون ان يشير الى اكبر تهديد نووي على العالم اى الكيان الصهيوني الذي يمتلك مئات من القنابل النووية، ادعى غروسي: "يقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية".

وبشأن المفاوضات غيرالمباشرة بين ايران والولايات المتحدة، أشار مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أشعر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامجها النووي".

وتابع غروسي مدعيا: "آمل أن تتمكن إيران من تقديم تطمينات للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي.. نظام عدم الانتشار النووي يواجه الآن تهديدا أكثر من أي وقت مضى".

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