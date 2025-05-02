مستشار وزير الخارجية الایراني ينفي ادعاءات رويترز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب محمد حسين رنجبران، مستشار وزير الخارجية، على منصة إكس: "منذ بداية المفاوضات وحتى اليوم، نشرت العديد من وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الغربية، وخاصةً رويترز ونيويورك تايمز، أخبارًا كاذبة نقلاً عن مصادر إيرانية وعمانية رفيعة المستوى. في البداية، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية هذه الأخبار، وبطريقة ما، أُعميَت عين الفتنة منذ اليوم الأول. ومع ذلك، فإن هذه الحركة مستمرة، وخاصةً في اليومين الماضيين. أُبلغكم أن الأخبار التي نشرتها رويترز خلال هذين اليومين، نقلاً عن مصدر مطلع أو مسؤول إيراني كبير في المجال النووي، والتي تضمنت ادعاءات غريبة حول القضايا النووية، هي كذب وللتضليل".

وأضاف: "على سبيل المثال، من الواضح تماماً أن تفتيش المنشآت النووية الإيرانية هو من اختصاص مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حصرياً، وهو ما يتم في إطار قواعد وأنظمة القانون الدولي".

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