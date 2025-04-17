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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٠١ م

الخارجية العمانية: المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا ستعقد في روما

الخارجية العمانية: المفاوضات غير المباشرة بين ايران وامريكا ستعقد في روما

صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية بأن العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي ايران وامريكا، وذلك يوم السبت القادم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية العُمانية بأن العاصمة الإيطالية روما ستكون مقر انعقاد الجولة الثانية من المحادثات بين ممثلي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم السبت القادم.

وتهدف هذه المحادثات إلى إحراز مزيد من التقدم نحو التوصّل إلى اتفاق عادل وملزم ومستدام.

وتعرب سلطنة عُمان عن ترحيبها بتيسير عقد هذا الاجتماع وبوساطتها في روما، والتي تم اختيارها كمقر لاستضافة الجولة لأسباب لوجستية.

كما تُعرب السلطنة عن شكرها للحكومة الإيطالية على دعمها القيّم في التحضيرات المتعلقة بهذا الاجتماع الهام.

رمز الخبر 1956763

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