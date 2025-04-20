  1. الاقلیمیة
  2. غرب آسیا
٢٠‏/٠٤‏/٢٠٢٥، ٩:٢٦ م

المشاط لترامب: لن تستطيع ان تمنعنا من اداء واجبنا الاخلاقي والانساني تجاه أهل غزة

المشاط لترامب: لن تستطيع ان تمنعنا من اداء واجبنا الاخلاقي والانساني تجاه أهل غزة

قال رئيس المجلس السياسي الاعلى في اليمن، مهدي المشاط: لا أنت ولا أبوك يا ترامب تستطيع أن تمنعنا من أن نؤدي موقفنا الإنساني والأخلاقي والديني تجاه أهل غزة مهما كان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط اكد ان العدوان الأميركي على اليمن فشل منذ يومه الأول.

واضاف: حصلنا على معلومات لإفشال العدوان قبل وقوعه ما جنبنا الكثير من الأضرار التي كانت قد تحصل.

وأشار إلى ان المعلومات المؤكدة لدينا أن حاملة الطائرات "ترومان" فقدت قيادتها وسيطرتها وأصبحت خارج الخدمة منذ الأيام الأولى للعدوان.

مضيفا: العدوان على بلدنا انطلق مرة أو مرتين من حاملة الطائرات "ترومان" والبقية كانت من أماكن أخرى نحن نرصدها

واكد المشاط: لا نبالي بأي تحديات ناتجة عن موقفنا المشرف مع غزة.

وتوجه المشاط لترامب بالقول: اليمنيون لا يبالون بصواريخك وقنابلك وقاذفاتك الاستراتيجية.

رمز الخبر 1956879

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات