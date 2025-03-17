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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٩:٠٦ ص

اليمن ... عدوان أمريكي على ‌مديرية زبيد بمحافظة الحديدة

اليمن ... عدوان أمريكي على ‌مديرية زبيد بمحافظة الحديدة

أعلنت مصادر يمنية ان الولايات المتحدة الامريكية شنت غارتين على محافظة الحديدة، حيث استهدف الطيران الأمريكي مصنعا للقطن في مديرية زبيد بالحديدة غربي اليمن.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على صعيد آخر، أعلنت حرکة أنصار الله اليمنية، استهدافها حاملة الطائرات الأمريكية بـ18 صاروخًا باليستيًا ردًا على الغارات التي شنتها.

وارتكبَ العدوُّالأمريكيُّ عدداً من المجازرِ حيث أدى هذا العدوانُ إلى استشهادِ وجرحِ العشراتِ في حصيلةٍ غيرِ نهائيةٍ.

وتابعت الحركة أنه ردا على هذا العدوانِ نفذتِ القواتُ المسلحةُ عمليةً عسكريةً نوعيةً استهدفتْ من خلالِها حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ يو إس إس هاري ترومان والقطعَ الحربيةَ التابعةَ لها شماليَّ البحرِ الأحمرِ وذلك بـ18 صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرةً، في عمليةٍ مشتركةٍ، نفذتها القوةُ الصاروخيةُ وكذلك سلاحُ الجوِّ المسيرُ والقواتُ البحرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1955613

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