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١٧‏/٠٣‏/٢٠٢٥، ٨:٢٩ ص

للمرة الثانية.. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية 'ترومان'

للمرة الثانية.. القوات اليمنية تستهدف حاملة الطائرات الأمريكية 'ترومان'

في تصعيد جديد، أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" في البحر الأحمر وأكدت القوات أن هذا الاستهداف يأتي “ردًا على استمرار العدوان الأمريكي” على اليمن، وذلك باستخدام عدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.”

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنه ورداً على استمرار العدوان الأمريكي على بلدنا وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى وامتداداً لمسيرة الإسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار، تم استهداف حاملة الطائرات " ترومان" شمال البحر الأحمر للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات.

وأكدت القوات المسلحة أنها نجحت في إفشال هجوم معاد كان العدو يُحضِّر لشنه على بلدنا واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطع الحربية التابعة لها.

وأضاف البيان" إنَّ القوات المسلحة اليمنية وبالتوكلِ على الله تتصدى لهذا العدوان الإجرامي وتواجه التصعيد بالتصعيد وستمضي قدماً في تنفيذ ما ورد في كلمة السيد القائد عبدِالملك بدر الدين الحوثي بشأن الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان على بلدنا".

وحيت القوات المسلحة كافة أبناء الشعب اليمني العظيم ومعهم كل الأحرار من أبناء أمتنا الذين عبروا عن رفضهم لهذا العدوان.. مؤكدة أنها مستمرة في حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفع الحصار عن قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1955611

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